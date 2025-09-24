小坂町で住宅のアルミサッシが壊されているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと小坂町小坂字新田の住宅で、この家に住む90代の女性が玄関のアルミサッシの戸が壊されているを発見しました。付近にはクマのものと思われるフンや足跡がありました。被害にあったのは、21日午後11時ごろから22日午前5ごろまでの間とみられています。警察は関係機関に連絡するとともに住民に注意を呼び