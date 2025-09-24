気象庁によると、24日午前3時、カロリン諸島の北緯9度55分、東経133度30分で熱帯低気圧が台風20号になった。日本の南では18号、19号が発生しており、三つ目の台風となる。20号は、18号と同じように西へ進む予想で、今のところ日本への直接の影響は少ないとみられる。