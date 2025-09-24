JR九州によると、24日午前6時12分ごろ、日豊線直見〜北川で停電が発生した。一部区間で一時運転を見合わせ、同8時15分に再開した。この影響で同9時10分現在、同線や鹿児島線、宮崎空港線でダイヤが乱れている。特急列車は運休にちりん1号(佐伯〜延岡間)にちりん2号(延岡〜佐伯間)にちりん4号(延岡〜佐伯間)▶JR九州・運行情報