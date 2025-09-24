現地９月24日に開催されるヨーロッパリーグのリーグフェーズ第１節で、日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でポルトガルのブラガと対戦する。この一戦に向けた遠征メンバーを23日にフェイエノールトが発表。ここまでリーグ戦６試合で５ゴールと絶好調の上田はリストから外れた。オランダメディア『VI』によると、ロビン・ファン・ペルシ監督が記者会見でその理由について「アヤセは休養を取る」と説