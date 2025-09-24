米大リーグ機構（MLB）は23日（日本時間24日）、2026年シーズンから自動ボール・ストライク判定チャレンジシステム（ABS）、通称「ロボット審判」を導入すると発表した。オープン戦だけでなく、レギュラーシーズン、ポストシーズンの全試合で使用される。導入後も球審が従来通りボール、ストライクを判定するが、投手、捕手、打者は帽子やヘルメットを軽く叩いて審判に伝えることでチャレンジでき、その場合は機械が判定する。