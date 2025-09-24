国連のグテレス事務総長（右）と握手する石破首相＝23日、米ニューヨークの国連本部（代表撮影・共同）【ニューヨーク共同】石破茂首相は23日（日本時間24日）、訪問先の米ニューヨークで国連のグテレス事務総長と会談した。国連安全保障理事会改革を早急に進める必要性を強調した上で「引き続き連携したい」と述べた。グテレス氏は、国連改革に向けた日本政府の役割に期待感を示した。両氏は、核軍縮・不拡散や、北朝鮮の核・