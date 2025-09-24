◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）中山競馬場＝９月２４日、追い切り香港から参戦するラッキースワイネス（セン７歳、香港・Ｋマン厩舎、父スワイネス）が中山競馬場の芝コースで最終追い切りを行った。カーチュン・リョン騎手を背に単走馬なりで調整。日本では初めて騎乗した鞍上は「すごく好奇心がある馬なのでいろいろと周りをみていたが、体調は良かったので満足しています