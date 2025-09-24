２４日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比９円安の４万５４８４円と小反落。 前日の欧州株市場は高安まちまちだったが、米国株市場ではここ最高値更新基調を続けていたＮＹダウが５日ぶりに反落、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も４日ぶりに小安く引けるなど上昇一服となった。パウエルＦＲＢ議長が２３日の講演で、物価高のリスクと雇用が下振れするリスク双方に触れ、１０月