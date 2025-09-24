ソフトバンクグループは反発。日米株市場のＡＩ関連株人気のなか、その象徴株として最高値圏で推移していたが、今月中旬を境に上値が重くなっている。きょうは前日の米国株市場でナスダック総合株価指数が上昇一服となったことや、同社傘下の半導体設計アーム・ホールディングス＜ARM＞が軟調な値動きで２５日移動平均線を下回って引けたことを受け、引き続き利益確定売りが上値を押さえている。ただ、株式需