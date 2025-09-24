ＴＯＰＰＡＮホールディングスはもみ合い。東京証券取引所は２２日、テクセンドフォトマスクの新規上場を承認した。１０月１６日に東証プライム市場に新規上場する。ＴＯＰＰＡＮ傘下のテクセンドフォトマスクは９月４日に関東財務局に有価証券届出書を提出し、今年１０月から来年４月までの間に上場する方針を示していた。今回の上場承認はＴＯＰＰＡＮの株価には織り込み済みの内容とあって、新たに手掛かりとして買い向