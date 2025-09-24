GENERATIONS/PKCZ®の白濱亜嵐が、9月23日（火）にHMV&BOOKS SHIBUYAにて『白濱亜嵐 2nd 写真集 Hallelujah!!』（小学館）の発売記念プレス取材会を行った。 白濱亜嵐のフォトギャラリー GENERATIONS、PKCZ®として活躍するアーティスト・白濱亜嵐。8年ぶりとなる2nd写真集『Hallelujah!!』（ハレルヤ）を、2025年9月18日に小学館より発売した。観光大使を務めるフィリピンの首都マニラとボホӦ