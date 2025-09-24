ＴＯＷＡの上値追い鮮烈。今月１８日から４連騰で新値街道をまい進し、なおかつ大陽線を続けており、実需筋による大口資金が流れ込んでいることを示唆している。同社は超精密金型で培った技術力を駆使して半導体製造の後工程である樹脂封止装置や切断加工装置で高い商品競争力を誇っている。日米で人工知能（ＡＩ）関連株への物色人気が盛り上がりをみせるなか、存在感を高めている。特にＡＩデータセンターの世界的