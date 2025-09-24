マーチャント・バンカーズが続急騰している。前営業日の２２日取引終了後、ビットコインによる不動産決済サービスを開始したと発表。これを材料視した買いが集まったようだ。海外投資家による日本の不動産投資が活況を呈するなか、ビットコインを用いて短時間でスムーズに決済をしたいとのニーズに対応。新サービスにより、マーチャントは保有する不動産物件の海外顧客向け販売を強化