フォスター電機が売り買い交錯、２３００円近辺のもみ合いだが、今月８日につけた年初来高値２３７０円の更新を視野に置いている。アクティビストとして注目されるアクシウム・キャピタルが２２日付で提出した変更報告書によるとアクシウムのフォスター株式保有比率は６．８６％から９．２６％に増加したことが判明した。保有目的は純投資としており、同社株の先高期待を背景に投資資金の流入が続いている。なお、ア