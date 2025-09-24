[9.23 J1第31節 柏 0-0 広島 三協F柏]今夏まで2シーズンにわたってプレーした古巣・三協フロンテア柏スタジアム(通称日立台)での一戦。サンフレッチェ広島のFW木下康介は「気持ちはやっぱり入りますよ」と試合後に柏レイソル戦に臨んだ気持ちを回想した。2024シーズンに京都から柏へ加入した木下は、初年度にチームトップの10ゴールを記録。木下にとってのキャリアハイの数字でもあった。2025シーズンは指揮官がリカルド・ロド