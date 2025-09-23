「セヴシグ（SEVESKIG）」が、東京・浅草橋のカルチャースポット UNIでポップアップを開催する。期間は9月26日から28日までと、10月3日から5日までの計6日間。 【画像をもっと見る】 会場内部は、土のような吹付塗装の壁や青い柱などで、セヴシグの今季のテーマである「無常」や「儚さ」を表現。セヴシグの2025年秋冬コレクション「TO BE TWISTED」を中心に、同コレクションで注目を集める「キッズ ラブ ゲイト（KIDS LOVE GAI