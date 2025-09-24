写真◎ハタサトシ写真◎ハタサトシ▼セットリスト【Parklife】Day2：9/21(日)1.​ STARS2.​ 楽園3.​ イカロス4.​ 19945.​ Take It Easy6.​ オレンジ7.​ TOKYO CALLING8.​ 踊る阿呆に見る阿呆9.​ My Generation■＜中津川 WILD WOOD 2025＞9月20日(土)岐阜県中津川公園内特設ステージ9月21日(日)岐阜県中津川公園内特設ステージopen10:00 / start11:00 / 21:00終演予