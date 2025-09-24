シリコーンの先端と木製ハンドルを組み合わせた、おしゃれで便利なダイソーのキッチンツール。見た目は北欧風のナチュラルデザインで、鍋肌にぴったり沿う柔らかさと200℃耐熱で使いやすさも文句なし。毎日の料理からお菓子作りまでしっかりこなしてくれます。シリーズ展開されていて、つい揃えたくなるアイテムです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：木製ハンドルスパチュラ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイ