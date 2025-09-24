1位（エヌビディア）と1位（インテル）、そして1位（オープンAI）の結集。人工知能（AI）覇権をつかむために米国の大手テック企業がひとつになっている。その中心には時価総額世界1位でありAI半導体の最強者であるエヌビディアがいる。ハードウエア（CPU）1位のインテル投資に続き、今回はソフトウエア（生成AIモデル）1位のオープンAIの主要株主になった。エヌビディアが「AIインフラ帝国」を主導する様相だ。エヌビディアは22日