フリーアナウンサーの滝川クリステル（47）が22日、大阪・関西万博会場（大阪市此花区）内「WASSE」で行われた経済産業省「サーキュラーエコノミー研究所」のオープンセレモニーに登場した。【写真】滝川クリステルが“総理の妻”になったらメディア仕事は…「一定の距離を持って活動」できるのか資源を再利用して、新たな価値を生み出す「サーキュラーエコノミー（環境経済）」について滝川は、「生ゴミはすべてコンポストに