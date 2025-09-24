ブラジル連邦議会で開かれた「生け花の日」制定を祝う式典で、実演された生け花＝23日、ブラジリア（共同）【ブラジリア共同】ブラジルで9月23日が「生け花の日」に制定されたことを祝う式典が同日、首都ブラジリアの連邦議会で開かれた。在ブラジル日本大使館によると、生け花について国が記念日として制定したのは世界で初めて。ブラジルには約270万人の日系人が暮らし、10を超える生け花の団体がある。日本語の「イケバナ」