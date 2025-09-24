9人組グループ・Snow Manの岩本照が、きょう24日発売の月刊テレビ誌『デジタルTVガイド2025年11月号』（東京ニュース通信社）表紙に登場した。【前作写真】クランクアップ！笑顔が弾ける岩本照＆白石麻衣らドラマ『恋する警護24時 season2』で主演を務めた岩本。同ドラマは、2024年に岩本がボディーガード・北沢辰之助を演じた《考察系アクション・ラブコメディ》の続編。主演ドラマの続編の決定にメンバーは喜んでくれたそう