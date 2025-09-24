「Mr. CHEESECAKE（ミスターチーズケーキ）」に、お土産にもぴったりな、ひと口サイズのベイクドチーズケーキが新登場。10月1日（水）から東京駅・グランスタ東京店にて先行販売。11月2日（日）からはGINZA SIX店と羽田空港店でも数量限定で販売がスタートします。ミスチの新作「クリーミーベイクドチーズケーキ」「Mr. CHEESECAKE」はフレンチレストラン出身のシェフ・田村浩二さんが手がける、濃厚かつ、すっと溶ける儚い食感の