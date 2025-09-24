完工式を控えた平壌総合病院を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（中央左）＝23日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは24日、金正恩朝鮮労働党総書記が完工式を控えた平壌総合病院を23日に視察したと報じた。金氏は党の「宿願事業」として進められた病院の完工が、功名心に駆られた一部幹部の不当な行為により「1年半も遅れた」と批判した。財政規律を無視した工事で経済的損失を招き、勝手に全国