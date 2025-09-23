ナイル川流域で発展した古代エジプト文明は、紀元前3000年ごろから約3000年続いたと言われる。駒澤大学の大城道則教授は「古代エジプト人は現代にも通じる格言を残している。その中には、お酒に関する警告も含まれている」という――。※本稿は、大城道則『古代人の教訓 視野が広くなる、世界最古の格言』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AndreySt※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AndreySt