フランス２部スタッド・ランスのＭＦ中村敬斗が２３日、ホーム・クレルモン戦で今季初ゴールをマークした。Ｓランスの２部降格で移籍を目指すもかなわず残留した中村は、２０日のサンテティエンヌ戦の途中出場で今季初出場すると１アシスト。チームは２―３で敗れたが、この日は先発に復帰した日本人エースがチームを４―１の快勝に導いた。前半１４分に先制点をアシストすると、１―０の前半４５分に追加点を決めた。これでチ