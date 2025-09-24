ＭＬＢは２３日（日本時間２４日）にストライクやボールを機械判定するＡＢＳチャレンジシステム、通称「ロボット審判」を来季から導入すると発表した。オープン戦からポストシーズンまで全試合で適用される。ＭＬＢのコミッショナーを務めるロブ・マンフレッド氏は声明で「合同協議委員会が採択したこれまでのルール変更は持続力があり、野球界に勢いをもたらしました」と述べるとこう続けた。「ファンの声に耳を傾け、マイナ