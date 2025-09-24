『田村セツコの私らしく生きるコツ 楽しくないのは自分のセイ』装画より（C）田村セツコ／WAVE出版昔、憧れた少女マンガの主人公のように、誰もがキラキラ生きられないことなど、大人の自分はよく分かっている。でも、多忙な日々をこなす中で時折、心の悲鳴が聞こえる。何者にもなれなかった自分だって、キラキラ生きてみたい……と。『田村セツコの私らしく生きるコツ 楽しくないのは自分のセイ』（田村セツコ著/WAVE出版）は