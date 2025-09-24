スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『LoDYc chocolate（ロディック チョコレート）』のレモンタルト、ボンボンショコラなどです。左から、「レモンタルト」648円、エクアドル・サモラチンチペ産の穏やかな風味のハスクを使った「カカオブリュレ」（648円）は、ハスクが洋酒のように芳醇。「ボンボンショコラ 4個入り」2916円。ライム、レモンと3種のフレッシュハーブのほか、マダガ