好きな女性のためなら、なんでもしてあげたくなるのが恋というもの。とはいえ、よかれと思って全力で尽くしても、期待通りに喜んでもらえるとは限らないので、注意が必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「そこまでされると逆に引く…純愛男性の『重すぎる気遣い』」をご紹介します。【１】「そのカーディガン初めてだよね。買ったの？」などと、女性の些細な変化に敏感に反応する