SNSで共感の嵐！「免許センター遠すぎ問題」免許の取得や更新で訪れる運転免許センター。「バスで長時間」「最寄り駅から徒歩圏外」は当たり前で、SNSではたびたびその不便さが話題になります。【画像】これは珍しい！ すげぇレアな「最強の免許証」です！（30枚以上）多くのドライバーが一度は経験するこの「あるある」ですが、なぜこれほどまでに交通の便が悪い場所に作られるのでしょうか。その背景には、多くの人が知ら