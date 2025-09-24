テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、鹿児島空港で２３日に午前１０時５５分発羽田行き日本航空（ＪＡＬ）６４４便ボーイング７６７の機内で、出発前に煙が確認されたことを報じた。搭乗していた乗員乗客計２４５人は避難し、けが人はいなかった。同便は欠航となり、乗客は後続便などに振り替えた。番組では乗客が撮影した６４４便の機内の映像を放送した。映像では機内に音が鳴り響き