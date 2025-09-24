みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。朝晩は涼しく、爽やかな風が吹き始めると衣替えももう間近。昨今では、あまりモノを持たないことが良いこととされがちです。しかしその一方で、大事なものまで捨ててしまって後悔する……といった出来事も増えたように感じませんか？ 今回は、本当に捨ててスッキリ服、実は後悔する服の見極め方についてご紹介します。◆最近、服を捨てて後