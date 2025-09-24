お騒がせ芸人のお笑いコンビTKO・木下隆行が、移住先のタイで炎上を巻き起こして大バッシングを浴びている。9月からタイに移住している木下は、自身のInstagramにタイの僧侶が着る袈裟に見える衣装にて寺院周辺で撮影した動画を投稿。この動画が大問題に発展した。◆僧侶コスプレ動画が招いた“法的リスク”タイは国民の約9割が仏教徒で、信仰心が厚い人が多いことで有名。僧侶は神聖な存在であり、タイの刑法208条では僧侶や聖職