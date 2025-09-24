23日の午後6時ごろ、酒田市の川で高齢の男性が死亡しているのが見つかりました。 【画像】現場に入った警察車両と捜査中のライト（昨夜） 警察と消防によりますと、男性は発見された時には呼吸も意識もなく、その場で死亡が確認されたということで、救急搬送はされなかったということです。 警察は目立った外傷はなかったとしていますが、昨夜のうちに現場で捜査をしたことがわかっていて、今後の進展が待たれます。 男性が見