＜中国新聞ちゅーピーレディースカップ事前情報◇24日◇芸南カントリークラブ(広島県)◇6555ヤード・パー72＞今週の国内女子下部、ステップ・アップ・ツアーが25日から3日間の日程で行われる。開幕に先がけ、初日の組み合わせが発表された。【写真】吉澤柚月のドレス姿はもはやアイドルです前週の「山陽新聞レディースカップ」でプロ初優勝を挙げたプロ2年目の吉澤柚月は、今季ステップ1勝で先週2位の皆吉愛寿香、ルーキーの福田