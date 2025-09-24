「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）カード最終戦は延長１２回で決着がつかず引き分け。今シーズンの対戦成績は阪神の１４勝８敗３分けとなった。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏（６６）は好投手のケイを６イニングで降板させた阪神打線の粘りに注目。「１１６球を投げさせ（ＣＳで対戦した場合の）嫌なイメージは避けられたのではないか」と評価した。◇◇難敵のケイを六回で降板に追い詰めたの