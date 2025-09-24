元ＡＫＢ４８の横山由依が、元メンバーとの２ショットを公開した。横山は２４日までに自身のインスタグラムに「ゆきりんにお誘いいただいて、展示会へ猫耳かわいすぎました」とつづり、元同グループメンバー・柏木由紀と、猫耳シルエットのフードになっているダウンを着た自撮りショットなどをアップした。この投稿には「ゆきゆい尊い…」「ＡＫＢ４８時代から仲良しでとっても可愛い」「楽しそう」「猫耳、かわいい！」な