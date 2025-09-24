◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が２３日（日本時間２４日）、右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入っている佐々木朗希投手（２３）を、あす２４日（同２５日）からリリーフでメジャーに復帰させることを明かした。指揮官は試合前の取材の中で「朗希はあす復帰させる予定だ。（同じくマイナーから合流した）