そろそろ猛暑も和らぎ、夏の疲れや寒暖差で体調が気になる季節。「熱はないのに咳が止まらない」「喉に違和感がある」「くしゃみ、鼻水があるけど風邪？」と、原因不明の症状に悩まされる人も多いのでは？ 風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症も増える昨今、盲点になっているのが「秋の花粉症」かもしれない。風邪や他感染症との見分け方や薬、治療について、クリニックフォア・総合内科の古田みのり先生に聞