テクセンドフォトマスクが１０月１６日に東証プライム市場に新規上場する。東京証券取引所が９月２２日に新規上場を承認した。上場に際し７００万株の公募と、海外向けを含めた３２６１万１０００株の売り出し、上限５９４万１６００株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定する。公開価格決定日は１０月８日。国内募集・売り出し・オーバーアロットメントによる売り出しの共同主幹事会社はＳＭ