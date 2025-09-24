「胃カメラはつらい検査」という印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、実際には病気の早期発見・早期治療に欠かせない、とても重要な検査です。逆流性食道炎や胃潰瘍、胃がんなどを確認できるだけでなく、その場でポリープ切除や止血といった処置を行えることもあります。今回は、胃カメラの役割と重要性について菊池先生に解説していただきました。 監修医師：菊池 大輔（消化器と診断・治療内視鏡クリニック）