■台風第18号(ラガサ) 【画像】3つの台風の進路を見る 2025年09月24日06時45分発表24日06時の実況種別    台風大きさ    -強さ    非常に強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯21度20分 (21.3度)東経114度20分 (114.3度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)中心気圧    925 hPa中心付近の最大風速 &#