24日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前営業日清算値比15ポイント高の2万8285ポイントで寄り付いた。前営業日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8442.05ポイントに対しては157.05ポイント安。 株探ニュース