24日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前営業日清算値比2ポイント安の765ポイントで寄り付いた。前営業日の東証グロース市場250指数の現物終値774.98ポイントに対しては9.98ポイント安。 株探ニュース