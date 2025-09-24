中国メディアの中国新聞週刊は21日、SNSへの投稿で富を誇示した米国在住の中国人男性が最長で60年の禁固刑に直面しているとする記事を配信した。記事によると、米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所と米国証券取引委員会（SEC）は11日、米ヘッジファンド、ツーシグマ・インベストメントのクオンツリサーチャーだったウー・ジエン被告に対し、通信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングなどの罪で民事訴訟と刑事訴訟を起こしたと発表