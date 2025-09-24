SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。50音順に並べたら、真ん中に入るのは何の都道府県でしょうか？注：解答は複数ある場合もございます。■気になる解答は…真ん中に入るのは……「鳥取県」でした！鳥取の観光名所といえば、教科書でもおなじみの「鳥取砂丘」！ 特産物の二十世紀梨の花は、"