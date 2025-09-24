年に一回の誕生日、子どもにとっては唯一自分が主役になれる日でわくわくしている子も多いのではないでしょうか？ 誕生日会を開き、親戚や友人を招いてお祝いするのも嬉しい時間ですよね。今回は、そんな誕生日会で起きた悲劇について筆者友人が教えてくれたのでご紹介いたします。 友人「ケーキは任せて」と言われ任せると……息子の誕生日会で起きた悲劇！ 誕生日ケーキとは別に、1ピースチー