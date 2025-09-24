優れたゲームソフトウェア作品を選考し表彰する「日本ゲーム大賞2025」が23日、東京のイイノホールで開催された。栄えある年間大賞には「メタファー：リファンタジオ」（アトラス社）が選ばれた。 【写真】プレゼンターとして登場した本郷奏多 「日本ゲーム大賞」（前身はCESA大賞）は1996年から始まった。第1回受賞作品は「サクラ大戦」（セガ）。今年も、2024年4月1日から2025年5月31