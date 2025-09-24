これぞチームの兄貴だ。TEAM雷電の瀬戸熊直樹（連盟）が9月23日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。2回の高打点を含めた計3回のアガリで、今期初勝利を飾った。【映像】頼れる兄貴！瀬戸熊直樹、勝利を決定づけた満貫当試合は起家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、BEAST X・中田花奈（連盟）、瀬戸熊の並びでスタート。東1局、まず瀬戸熊はタンヤ